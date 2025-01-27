Изготовлен испытательный стенд для установки терапии рака

НОВОСИБИРСК, 27 января. /ТАСС/. Сотрудники Новосибирского государственного университета (НГУ) изготовили испытательный стенд для установки бор-нейтронозахватной терапии (БНЗТ) рака. Стенд расширит возможности установки по изучению работы одного из комплектующих — фотодетекторов, важных для многих сфер, сообщили ТАСС в Минобрнауки России.
«Стенд для исследования радиационного старения твердотельных фотоэлектронных умножителей (ТФЭУ) создали ученые Новосибирского государственного университета совместно со своими коллегами из Института ядерной физики им. Г. К. Будкера СО РАН. Разработанный ими стенд предназначен для работы на установке бор-нейтронозахватной терапии (БНЗТ). Он интегрируется в установку БНЗТ, расширяя ее возможности», — сообщили в министерстве.
Там уточнили, что стенд предназначен для исследования радиационного старения фотоэлектронных умножителей. Внутри установки они облучаются быстрыми нейтронами. Разработанный стенд позволяет наблюдать, как данный процесс влияет на их параметры.
Исследуемые на стенде приборы — это фотодетекторы. Они могут регистрировать единичные фотоны, являющиеся следствием взаимодействия частиц с веществом, сквозь которое они проходят. Такие приборы широко используются в научных установках, а также в машиностроении, приборостроении (в том числе в космическом), энергетике и промышленности.
«Под воздействием радиации, в нашем случае это быстрые нейтроны, происходит разрушение материала. Фактически нейтроны разрушают структуру связей в полупроводнике (как правило это кремний), из которого сделаны ТФЭУ. Поэтому необходимо знать допустимый уровень радиации, при котором можно их использовать. В то же время задача физиков — сделать детекторы такими, чтобы их системы эффективно регистрировали частицы и при этом как можно меньше были подвержены пагубному воздействию радиационного облучения», — цитирует Минобрнауки сотрудника НГУ и Института ядерной физики СО РАН Виктора Бобровникова.
Он пояснил, что уникальность разработанного стенда в том, что ученые могут наряду с одновременным измерением параметров исследуемых приборов выполнить оценку уровня радиационной дозы. «Это дает нам редкую возможность для тщательного исследования уровня воздействия радиации на ТФЭУ. Такая возможность напрочь отсутствует при проведении аналогичных исследований на реакторах, в конечном итоге вы получите ответ только о начальном и конечном состоянии вашего прибора без понимания, как менялись его параметры в течение облучения», — объяснил Бобровников.
Об установке БНЗТ.
С 2021 года специалисты Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН) работают над созданием ускорительного нейтронного источника для лечения злокачественных опухолей методом бор-нейтронозахватной терапии (БНЗТ) для НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава России (Москва). В конце года физики ИЯФ СО РАН получили протонный пучок с проектными параметрами и подтвердили стабильность работы ускорителя БНЗТ — сейчас установка разбирается и готовится к отправке в Москву. Кроме того, специалисты ИЯФ СО РАН разработали отечественную технологию диагностики пучка заряженных частиц, необходимую для контроля облучения пациента. Ранее оборудование для проведения этой диагностики закупалось во Франции, но благодаря новой разработке физики больше не привязаны к иностранным закупкам.
Суть метода БНЗТ заключается в накоплении борсодержащего препарата в опухолевых клетках, после чего пациенты подвергаются нейтронному облучению. Нейтроны активно взаимодействуют с бором, запускается ядерная реакция, высвобождающая энергию именно в раковых клетках, содержащих бор, разрушая их изнутри. Это минимизирует повреждение здоровых тканей и органов, что делает метод крайне перспективным для сложных форм рака.