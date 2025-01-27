Изготовлен испытательный стенд для установки терапии рака

С 2021 года специалисты Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН) работают над созданием ускорительного нейтронного источника для лечения злокачественных опухолей методом бор-нейтронозахватной терапии (БНЗТ) для НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава России (Москва). В конце года физики ИЯФ СО РАН получили протонный пучок с проектными параметрами и подтвердили стабильность работы ускорителя БНЗТ — сейчас установка разбирается и готовится к отправке в Москву. Кроме того, специалисты ИЯФ СО РАН разработали отечественную технологию диагностики пучка заряженных частиц, необходимую для контроля облучения пациента. Ранее оборудование для проведения этой диагностики закупалось во Франции, но благодаря новой разработке физики больше не привязаны к иностранным закупкам.