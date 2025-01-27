Уровень уличной преступности в Братске ниже, чем в других районах региона

Братск оказался внизу рейтинга, как город с самой низкой уличной преступностью среди районов Иркутской области. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. За 2024 год их количество снизилось на 21,1% по сравнению с показателями 2023 года. При этом участились кражи алкоголя, продуктов и бытовых товаров.
— Значительные усилия направлены на профилактику детского травматизма. Его случаев на железной дороге в 2024 году не допущено. В то же время выявлено 52 несовершеннолетних, которые находились на путях без сопровождения взрослых. Еще одно важное направление — профилактика терроризма и экстремизма на объектах транспортной инфраструктуры, — поделились в администрации.
Кроме того, за минувший год по информации медорганизаций 11 раз собаки кусали детей. Отмечается, что число обращений выросло на 50%, правда, за счет нападения домашних питомцев.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что на территории Иркутска и района произошло 10 автоаварий.