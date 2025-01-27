Уровень уличной преступности в Братске ниже, чем в других районах региона

— Значительные усилия направлены на профилактику детского травматизма. Его случаев на железной дороге в 2024 году не допущено. В то же время выявлено 52 несовершеннолетних, которые находились на путях без сопровождения взрослых. Еще одно важное направление — профилактика терроризма и экстремизма на объектах транспортной инфраструктуры, — поделились в администрации.