В Красноярске завершился 36-й Кубок Ивана Ярыгина

В общей сложности спортсмены из Красноярского края взяли четыре медали. Победительницей в весе до 65 килограммов стала Динара Кудаева, а бронзу завоевали Артур Чебодаев, Игорь Овсянников и Дмитрий Зайнидинов. Артур Чебодаев также получил приз главы города Красноярска.