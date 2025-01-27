В Красноярске завершился 36-й Кубок Ивана Ярыгина. 26 января был финальный день соревнований.
На турнир приехали около 400 спортсменов из 17 стран мира, включая Кубу, Иран, Монголию, Мексику, Индию, Южную Корею и других.
В итоговый день борец сборной Красноярского края Дмитрий Зайнидинов в весовой категории до 86 кг взял бронзу, одолев калининградца Арсена Балаяна.
В общей сложности спортсмены из Красноярского края взяли четыре медали. Победительницей в весе до 65 килограммов стала Динара Кудаева, а бронзу завоевали Артур Чебодаев, Игорь Овсянников и Дмитрий Зайнидинов. Артур Чебодаев также получил приз главы города Красноярска.
Министр спорта Красноярского края в заключении турнира сказал, что Кубок Ивана Ярыгина был, есть и будет визитной карточкой нашего региона.