Поддельное сливочное масло из Подмосковья нашли на складе в Хабаровске

В Хабаровске на складе одной из компаний обнаружены партии сливочного масла, содержащего растительные жиры. Исследования провел Приморский филиал ФГБУ «Национальный центр безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции», завершив анализ 21 января.
Пробы масла с жирностью 82,5% были взяты государственным инспектором Россельхознадзора в рамках контроля качества продукции. Лабораторные испытания показали, что сладко-сливочное масло «Традиционное» содержит растительные стерины (бета-ситостерин, кампестерин, сигмастерин), что указывает на использование растительных масел. Кроме того, состав жиров не соответствует требованиям технических регламентов и ГОСТ.
«Наличие растительных жиров в составе сливочного масла является нарушением, если информация об этом не указана на упаковке. Как правило, такая продукция должна быть дешевле», — пояснили в ведомстве.
Две партии масла признаны несоответствующими нормам безопасности. Информация передана в автоматизированную систему ветеринарного контроля «Веста», а также направлена в Россельхознадзор и Роспотребнадзор для принятия мер по изъятию продукции из оборота.
Теперь владельцу продукции и производителю из Московской области предстоит устранить нарушения, чтобы некачественное масло не попало к потребителям.