Поддельное сливочное масло из Подмосковья нашли на складе в Хабаровске

Пробы масла с жирностью 82,5% были взяты государственным инспектором Россельхознадзора в рамках контроля качества продукции. Лабораторные испытания показали, что сладко-сливочное масло «Традиционное» содержит растительные стерины (бета-ситостерин, кампестерин, сигмастерин), что указывает на использование растительных масел. Кроме того, состав жиров не соответствует требованиям технических регламентов и ГОСТ.