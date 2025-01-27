Названа самая желанная работа среди красноярцев

Стало известно, какая работа стала наиболее желанной среди жителей краевого центра в минувшем году. По данным аналитиков российского рекрутингового онлайн-ресурса, чаще всего красноярцы хотели работать менеджерами по продажам и работе с клиентами. В 2024 году было открыто и обновлено 21,7 тысячи таких резюме. Второе место по популярности заняли водители, третье — администраторы, четвертое — упаковщики и комплектовщики, пятое — продавцы. Эксперты сравнили красноярский топ с приоритетами соискателей в целом по России. Выяснилось, что он довольно близок, но не идентичен.
Всероссийская очередность самой востребованной работы такова: менеджер по продажам и по работе с клиентами, администратор, водитель, упаковщик и комплектовщик, бухгалтер. Реже всего красноярские соискатели интересовались работой андеррайтерами и зоотехниками: за весь год было открыто менее ста таких резюме.
Эксперты также назвали топ-20 самых востребованных специалистов в Красноярском крае и топ-20 специалистов Красноярского края с самыми высокими зарплатами. Кроме того, они предложили несколько креативных идей для подарков на Татьянин день и другие праздники.