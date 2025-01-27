Бастрыкину доложат о ситуации с высадкой школьника из трамвая в Волгограде

По сообщению Информационного центра СКР, в социальных медиа появилась информация о том, что в Волгограде водитель трамвая высадила ученика второго класса из салона электротранспорта из-за проблем с оплатой проезда. В результате школьник добирался до дома пешком.
В этой связи в региональном СУ СКР организовали процессуальную проверку.
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СУ СКР Василию Семенову доложить о промежуточных результатах проверки и принятом по ее итогам решении.