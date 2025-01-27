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Бастрыкину доложат о ситуации с высадкой школьника из трамвая в Волгограде

Председатель СКР поручил доложить о результатах проверки по информации об оказании небезопасных транспортных услуг.

По сообщению Информационного центра СКР, в социальных медиа появилась информация о том, что в Волгограде водитель трамвая высадила ученика второго класса из салона электротранспорта из-за проблем с оплатой проезда. В результате школьник добирался до дома пешком.

В этой связи в региональном СУ СКР организовали процессуальную проверку.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СУ СКР Василию Семенову доложить о промежуточных результатах проверки и принятом по ее итогам решении.

СК