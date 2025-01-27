В Красноярске появились две новые платные парковки

Вечером 27 января в Красноярске начнут работать еще две платные парковки. Как рассказали в администрации города, сейчас на площадке работают специалисты — они настраивают оборудование.
Первая из парковок находится возле краевой больницы — на улице Партизана Железняка, 3а/2. Там организовали 12 платных мест.
Вторая расположена напротив сквера Юдина — на Республике, 35. Стоянка вмещает 88 автомобилей. Стоимость места — 25 рублей в час, первые семь минут — бесплатно.
Оплатить парковку можно с помощью банковской карты, паркомата, приложения или сайта «КрасПаркинг».