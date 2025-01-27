В Казани здание общежития КНИТУ-КАИ № 1 лишат статуса госохраны. Объект находится на пересечении улиц Большой Красной и Япеева. Акт госэкспертизы опубликован на сайте комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.
Эксперты признали нецелесообразным присвоить общежитию статус исторически ценного градоформирующего объекта. Это связано с утратой историко-культурного значения.
Здание построено в 1937 году в стиле неоклассицизма по проекту архитектора Ивана Чернядьева. Оно рассчитано на 383 студентов. В 2009 году здание общежития внесли в список выявленных объектов культурного наследия.
Напомним, в Казани здание консерватории признают объектом культурного наследия. Объект построили в 1914 году и он находится в центре города.