В Башкирии скончался культурный деятель Махмут Ибрагимов.

Сегодня в Башкирии на 67-м году ушел из жизни культурный деятель, музыкант и певец Махмут Ибрагимов.
Махмут Халитович Ибрагимов родился 6 августа 1958 года. Около 40 лет работал заведующим Районного дворца культуры филиала сельского Дома культуры села Янышево Благоварского района, пел и играл на тальянке. Как сообщили «Башинформу» коллеги покойного, он был «легендой нашего времени, артистом от народа, уважаемым и дорогим коллегой и другом».
Махмут Халитович был неоднократно отмечен наградами министерства культуры РБ, региональной общественной организации «Союз женщин РБ “Ак калфак”, медалью Всемирного конгресса татар “За большие заслуги перед татарским народом”. Имеет диплом II открытого конкурса “Играй и пой, гармонь любимая”, обладатель народной творческой премии “Алтын Урал”, дипломант всероссийского фестиваля народного творчества “Сэлэт”.
«Башинформ» выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.