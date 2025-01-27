В Башкирии скончался культурный деятель Махмут Ибрагимов.

Махмут Халитович Ибрагимов родился 6 августа 1958 года. Около 40 лет работал заведующим Районного дворца культуры филиала сельского Дома культуры села Янышево Благоварского района, пел и играл на тальянке. Как сообщили «Башинформу» коллеги покойного, он был «легендой нашего времени, артистом от народа, уважаемым и дорогим коллегой и другом».