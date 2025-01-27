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В храмах Петербурга 27 января помолятся за погибшую в блокаду Таню Савичеву

Память святой мученицы Татианы церковь молитвенно праздновала 25 января.

Но была еще одна мученица — 12-летняя жительница Ленинграда Таня Савичева. Девочка родилась 25 января — видимо, в честь небесной покровительницы и получила свое имя.

«Эта девочка донесла свой блокадный мученический крест до конца, оставив нам лишь семь листиков своего дневника. В нем нет абсолютно никаких эмоций, переживаний. Но они стали одним из обвинений в Нюрнберге. Сухие и скупые факты, которые пронизывают и взрывают душу сильнее самых художественных фильмов и романов о войне», — рассказал протоирей Александр Овчаренко в личном телеграм-канале.

Сегодня, в 81-ую годовщину полного освобождения Ленинграда от блокады, в храмах Санкт-Петербургской епархии молились о Тане Савичевой.

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