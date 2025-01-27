Приносящего счастье кота Роршаха продают в Иркутске за 200 тысяч рублей

Трехлетний кот Роршах ищет новый дом в Иркутске, хотя цена за беспородное животное на известном сайте объявлений может сильно удивить. За пушистого любимца, который, по словам хозяйки, приносит счастье в дом, просят 200 тысяч рублей. Но это ещё не самый дорогой кот, которого можно купить в городе, сообщает ИА IrkutskMedia.
За 10 млн рублей в Иркутске можно приобрести «особенную кошку-дизайнера». В описании к объявлению продавец указал не присущие среднестатистическим котам таланты своего питомца, такие как: умение сделaть кopрeкцию стен, способность выжечь на полу рисунок, порвать шторы и мебель, чтобы создать произведение искусств, каждое из которых уникальное.