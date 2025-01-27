ЦИК: 51 ребенок родился за время основного голосования на выборах в Беларуси

ЦИК сообщил, что 51 ребенок родился за время основного голосования на выборах президента Беларуси. Подробности озвучили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии.
В сообщении сказано, что 26 января, в момент основного голосования на выборах президента Беларуси, которое длилось с 08.00 до 20.00, родился 51 ребенок. Кроме того, в ЦИК уточнили, что в период с 00.00 до 20.00 в стране родилось 33 девочки, а также 46 мальчиков.
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