ЦИК: 51 ребенок родился за время основного голосования на выборах в Беларуси

В сообщении сказано, что 26 января, в момент основного голосования на выборах президента Беларуси, которое длилось с 08.00 до 20.00, родился 51 ребенок. Кроме того, в ЦИК уточнили, что в период с 00.00 до 20.00 в стране родилось 33 девочки, а также 46 мальчиков.