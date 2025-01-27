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На уборку улиц в Уфе вывели 208 единиц техники

Сегодня, 27 января, в дневную смену на уборку улиц от снега в столице Башкирии вышли 208 спецмашин и 270 человек.

Источник: Агентство «Москва»

При этом в ночную смену в городе работали 53 специалиста и 150 уборочных машин. На сутки городским службам удалось вывезти 10 930 кубометров снега и 8 155 кубометров мусора.

Также для борьбы с гололедом в Уфе использовали 64,6 тонны реагентов.

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