На уборку улиц в Уфе вывели 208 единиц техники

При этом в ночную смену в городе работали 53 специалиста и 150 уборочных машин. На сутки городским службам удалось вывезти 10 930 кубометров снега и 8 155 кубометров мусора.
Также для борьбы с гололедом в Уфе использовали 64,6 тонны реагентов.
Сегодня, 27 января, в дневную смену на уборку улиц от снега в столице Башкирии вышли 208 спецмашин и 270 человек.
При этом в ночную смену в городе работали 53 специалиста и 150 уборочных машин. На сутки городским службам удалось вывезти 10 930 кубометров снега и 8 155 кубометров мусора.
Также для борьбы с гололедом в Уфе использовали 64,6 тонны реагентов.