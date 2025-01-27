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Свыше девяти тысяч кубометров снега вывезли с улиц Омска за выходные

Работы по вывозу снега и льда с дорог города шли в круглосуточном режиме.
Источник: Комсомольская правда

Дорожники вывезли более девяти тысяч кубометров снега и льда с улиц Омска за минувшие выходные. Уборка города будет идти в круглосуточном режиме до конца зимы. Об этом сообщил мэр Сергей Шелест в Telegram-канале.

Утром в понедельник, 25 января, на улицах города будут одновременно работать 175 снегоуборочной техники и 156 рабочих. Вывоз снега запланирован с участок пяти улиц — Берникова, Богдана Хмельницкого, Лобкова, Омской и Транссибирской.

«Особое внимание к остановкам общественного транспорта, пешеходным переходам, подъездам к мостам и путепроводам», — отметил Сергей Шелест.

Ранее мы сообщали, что Виталий Хоценко поручил активизировать уборку и вывоз снега в Омске и районах.