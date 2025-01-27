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Виталий Хоценко проинспектировал ход работ по благоустройству Парка Победы

Обновление мемориального комплекса проходит в рамках подготовки к празднованию 80-летия Победы в ВОВ.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня Виталий Хоценко проинспектировал ход реконструкции в знаковом для омичей месте — Парке имени 30-летия Победы. Губернатор Омской области прямо на объекте провел выездное совещание с участием мэра Омска Сергея Шелеста, представителей подрядной организации и ответственных за проект руководителей профильных ведомств.

Мемориальный комплекс ожидает масштабная реконструкция, которая должна завершиться до празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. К юбилейной дате здесь будет открыт военно-патриотический парк «Патриот».

В рамках согласованного и утвержденного с правительством Омской области плана работ на территории будут обновлены подходы к постаментам «Воин победитель», «Мать Сибирячка», а также проведена их облицовка. Также здесь проведут восстановительные работы у мемориала «Воинам-омичам».

Фото: пресс-служба Правительства Омской области.

На выездном совещании также обсудили нюансы оформления зоны парка, где появится цифровая Стена памяти, а также будут смонтированы интерактивные стенды с информацией о размещенных в мемориальном комплексе экспонатах. Здесь можно будет изучить хронику военного времени, узнать больше о вкладе жителей Омской области в Победу над фашистской Германией.

Концепцию парка уже утвердили ветераны, а также общественность Омска. Известно, что в парке появятся светодиодные экраны в форме Звезд Победы. В Минобороны РФ также обещали выделить необходимую для экспозиции боевую технику, которая уже не используется.