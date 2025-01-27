Виталий Хоценко проинспектировал ход работ по благоустройству Парка Победы

На выездном совещании также обсудили нюансы оформления зоны парка, где появится цифровая Стена памяти, а также будут смонтированы интерактивные стенды с информацией о размещенных в мемориальном комплексе экспонатах. Здесь можно будет изучить хронику военного времени, узнать больше о вкладе жителей Омской области в Победу над фашистской Германией.