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В Ростовской области во время пожара погибли два человека

В Зимовниковском районе при пожаре погибли два человека.

Источник: Комсомольская правда

Два человека погибли при пожаре в Зимовниковском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Трагедия произошла 25 января в переулке Набережном.

По предварительной информации ведомства, в частном доме загорелась кухня. Хозяева уже спали. Огонь за считанные минуты охватил часть жилища. Спасателей вызвали соседи. Пожарные быстро потушили огонь. Когда они осматривали сгоревшее помещение, то обнаружили тела 84-летней женщины и ее 60-летнего сына.

— Пожар ликвидировали на 64 квадратных метрах 7 огнеборцев с привлечением двух единиц техники. Причину ЧП установят дознаватель, — говорится в сообщении ведомства.