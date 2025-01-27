В Ростовской области во время пожара погибли два человека

По предварительной информации ведомства, в частном доме загорелась кухня. Хозяева уже спали. Огонь за считанные минуты охватил часть жилища. Спасателей вызвали соседи. Пожарные быстро потушили огонь. Когда они осматривали сгоревшее помещение, то обнаружили тела 84-летней женщины и ее 60-летнего сына.