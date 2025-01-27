На улице пасмурно и сыро, а без света ещё и уныло: список улиц Кишинёва, где отключат электричество

Oни связаны с проведением необходимых ремонтных работ.
График отключений следующий.
Ботаника:
- Мунчешть, 799 — с 09:30 до 16:30.
- Албица, 4, 8, 8B, 12−16, 22−36, 40, 11−17, Четиний, 1−5, 23, Косашилор, 6, 7, Декабристов, 1−3, 39−49, 49A, 2−42, 46−50, 54A, И. Чорба, 1−7, 2, Ю. Бабей, 1, 7a, 2−4, 8, Мунчешть, 167, 167A, 169−171, 175, 179−183, 187−261, 352−358, 364−368, 374−376, 382, 390, 390, 402, 999, Паул Горе, 4−16, 7−15, Пэдурий, 1/1, 3a, 5, 5A, пер. Пэдурий, 14A, Подул де флорь, 2A, 2B, 4−6, 12, Пригорень, 22a, 22/3, С. Мурафа, 1−9, 11A, 13−15, 17, 19−21, 21/1, 21/2, 33−37, 41−43, 4−8, 8B, 12−22, 32−42, Ш. Чобану, 3−21, 33−47, 4−6, 12−22, 32−46, пер. 1 Ш. Чобану, 3−5, 9, пер. 2 Ш. Чобану, 4, Ш. Холбан, 1−15, 15A, 15V, 2, 6−16, Цикэу, 2−8, В. Тулник, 1 — с 08:50 до 16:30.
- Ак. К. Штирбу, 20−22, пер. Ак. К. Штирбу, 5−11, 10−16, Арх. И. К. Суручану, 1A, 1B, Гренобле, 23, 27−29, 35−41, 142, 147/2, Н. Тестимицану, 31, Пик. М. Греку, 3−11, 4, 8−10, пер. Пик. М. Греку, 6, 12, пер. Прот. М. Березовский, 11−13, 17, 21−23, 16−24, 26, Прот. М. Березовский, 19, 26 — с 10:30 до 17:00.
Чеканы:
- А. Руссо, 5/2, 7/2, 13/2, 13/4, М. Костин, 20, 22, 24, 26/2, 26/6, Н. Димо, 9999 — с 09:20 до 13:00.
- Профессор И. Думенюк, 33, 9999, Н. Милеску-Спэтару, 19/2, 19/6, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 23, 23/2, 23/4, 25, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 27, 9999 — с 09:30 до 17:00.