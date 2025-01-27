Уже в этом году столичный транспорт выйдет на пригородные маршруты до ближайшего Подмосковья. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«С коллегами из Министерства транспорта Московской области мы определили дорожную карту по передаче смежных маршрутов между столицей и областью в московский транспорт. Для этого потребуется выделить более1,5 тысячи современных автобусов, которые оборудованы в соответствии со стандартами Москвы. Преимущественно будут использовать комфортные автобусы большого класса. В качестве пилотной зоны выбрали северо-западное направление, где уже в начале второй половины 2025 года переведут в московский транспорт более 20 маршрутов. По поручению Сергея Собянина мы продолжаем делать поездки комфортнее», — рассказал Максим Ликсутов.
В течение следующих двух лет планируется передать Москве около 200 маршрутов. Сейчас они связывают Подмосковье со станциями метро, которые находятся в границах МКАД.
На трассах маршрутов на территории Московской области проведут локальные мероприятия, которые позволят уменьшить задержки движения и повысить комфорт поездок. Кроме того, добавят выделенные полосы и обустроят транспортные хабы.
Автобусы, которые освободятся у областных перевозчиков, направят на усиление маршрутов, ведущим к станциям рельсового каркаса на территории Подмосковья.