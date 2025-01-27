Небольшой снег, туман и до −7 градусов прогнозируют в Омской области 28 января

Во вторник, 28 января, синоптики прогнозируют небольшой снег и до −7 градусов. О том, какая будет погода в Омске 28 января 2025, а также в Омской области, рассказали в Обь-Иртышском УГМС.
Ночью температура воздуха составит от −15 до −20, днем — от −7 до −12. В течение суток местами по Омской области пройдет небольшой снег. В отдельных районах и днем, и ночью туман, изморозь. Ветер западный, юго-западный со скоростью 4−9 м/с.
Ранее мы сообщали, что в Омске за прошедшие выходные вывезли более девяти тысяч кубометров снега.