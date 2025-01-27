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Контент аккаунта TikTok с похожим на государственное информагентство названием признан экстремистским в Беларуси

Аккаунт TikTok с похожим на госинформагентство названием признан экстремистским.

Источник: Комсомольская правда

Аккаунт TikTok с похожим на госинформагентство названием признан экстремистским в Беларуси. Подробности озвучили в пресс-службе прокуратуры Могилевской области.

В сообщении сказано, что сотрудники прокуратуры Могилевской области во время мониторинга соцсетей установили в TikTok аккаунт под названием «Могилев-Бобруйск- новости в TikTok», «Новости Могилева и области». В указанном аккаунте, на который подписано более 3300 пользователей, были размещены видеоролики, содержавшие признаки экстремизма.

В прокуратуре заметили, что в Могилевской области работает агентство «Могилевские ведомости» с наименованием в социальных сетях mogilevnews.by. И допустили, что администраторы названного аккаунта в TikTok явно рассчитывали на невнимательность белорусов и использовали схожее название — mogilevnews.

Говорится, что в момент анализа опубликованных видеороликов, сотрудниками прокуратуры были установлены многочисленные факты распространения заведомо ложной информации, дискредитации органов государственной власти и управления. Кроме того, отдельные видеоролики содержали информацию, размещенную на ресурсах, которые ранее уже были внесены в республиканский список экстремистских материалов.

В пресс-службе подчеркнули, что по заявлению прокурора Могилевской области TikTok-аккаунт mogilevnews, а также размещенная на нем информационная продукция были признаны судом экстремистскими материалами.

Тем временем книги Чака Паланика и Ханья Янагихары попали в список запрещенных в Беларуси изданий.

Ранее в Минске суд признал экстремистскими сайт и соцсети ресурса Petitions.by.

Кстати, Министерство ЖКХ назвало пять коммунальных услуг, от которых можно отказаться.