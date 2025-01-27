Контент аккаунта TikTok с похожим на государственное информагентство названием признан экстремистским в Беларуси

В сообщении сказано, что сотрудники прокуратуры Могилевской области во время мониторинга соцсетей установили в TikTok аккаунт под названием «Могилев-Бобруйск- новости в TikTok», «Новости Могилева и области». В указанном аккаунте, на который подписано более 3300 пользователей, были размещены видеоролики, содержавшие признаки экстремизма.