Контент аккаунта TikTok с похожим на государственное информагентство названием признан экстремистским в Беларуси

Аккаунт TikTok с похожим на госинформагентство названием признан экстремистским в Беларуси. Подробности озвучили в пресс-службе прокуратуры Могилевской области.
В сообщении сказано, что сотрудники прокуратуры Могилевской области во время мониторинга соцсетей установили в TikTok аккаунт под названием «Могилев-Бобруйск- новости в TikTok», «Новости Могилева и области». В указанном аккаунте, на который подписано более 3300 пользователей, были размещены видеоролики, содержавшие признаки экстремизма.
В прокуратуре заметили, что в Могилевской области работает агентство «Могилевские ведомости» с наименованием в социальных сетях mogilevnews.by. И допустили, что администраторы названного аккаунта в TikTok явно рассчитывали на невнимательность белорусов и использовали схожее название — mogilevnews.
Говорится, что в момент анализа опубликованных видеороликов, сотрудниками прокуратуры были установлены многочисленные факты распространения заведомо ложной информации, дискредитации органов государственной власти и управления. Кроме того, отдельные видеоролики содержали информацию, размещенную на ресурсах, которые ранее уже были внесены в республиканский список экстремистских материалов.
В пресс-службе подчеркнули, что по заявлению прокурора Могилевской области TikTok-аккаунт mogilevnews, а также размещенная на нем информационная продукция были признаны судом экстремистскими материалами.
Тем временем книги Чака Паланика и Ханья Янагихары попали в список запрещенных в Беларуси изданий.
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