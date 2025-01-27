Карантин по ОРВИ ввели в детских садах и школе № 1 Нижнеудинского района

В Нижнеудинском районе Иркутской области часть воспитанников детских садов отправилась на карантин из-за заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Как сообщили КП-Иркутск в администрации района, дома сидят дети из восьми групп.
— В их числе Усть-Рубахинский сад, Худоеланский детский сад «Солнышко», сады № 12, 208, 130, «Сказка», «Золотой ключик» и «Теремок», — уточнили в пресс-службе администрации.
Помимо этого на карантин отправили три начальных класса школы № 1. Учащиеся просидят дома не меньше недели, когда точно вернутся на занятия — пока не уточняется.
Напомним, Роспотребнадзор рекомендует приостанавливать обучение в том случае, если в группе или классе по болезни отсутствует более 20% детей. Однако обучение не приостанавливается — учителя задают домашнее задание и выставляют оценки.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что пенсионеру из Усолья-Сибирского вернут 150 тысяч рублей, деньги ранее украли мошенники.