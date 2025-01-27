Жители ряда домов Вахитовского района Казани на сутки останутся без воды

В некоторых домах Вахитовского района Казани сутки не будет воды. Это связано с подключением объекта к городским централизованным сетям водоснабжения.
С 9:00 6 февраля до 9:00 7 февраля будет прекращена подача воды по следующим адресам:
ул. Г. Камала, 37, 39к, 41, 42, 42а, 45, 47, 49, 51, 53, 55;
ул. Заводской, 1, 3, 56а;
ул. К. Тинчурина, 1, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 3а, 3б, 4а, 6, 7, 7а, 9;
ул. М. Межлаука, 53, 53а, 55;
ул. Нариманова, 40 (корп.2), 40/2, 40/3, 44;
ул. Татарстана, 70, 72, 72/1.
Заявки на размещение автоцистерн с водой принимают по телефону: +7 (843)231−62−60, сообщили в МУП «Водоканал».