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Жители ряда домов Вахитовского района Казани на сутки останутся без воды

Причиной стали работы по подключению объекта к централизованным сетям водоснабжения.

Источник: Город Казань.KZN.RU

В некоторых домах Вахитовского района Казани сутки не будет воды. Это связано с подключением объекта к городским централизованным сетям водоснабжения.

С 9:00 6 февраля до 9:00 7 февраля будет прекращена подача воды по следующим адресам:

ул. Г. Камала, 37, 39к, 41, 42, 42а, 45, 47, 49, 51, 53, 55;

ул. Заводской, 1, 3, 56а;

ул. К. Тинчурина, 1, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 3а, 3б, 4а, 6, 7, 7а, 9;

ул. М. Межлаука, 53, 53а, 55;

ул. Нариманова, 40 (корп.2), 40/2, 40/3, 44;

ул. Татарстана, 70, 72, 72/1.

Заявки на размещение автоцистерн с водой принимают по телефону: +7 (843)231−62−60, сообщили в МУП «Водоканал».

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