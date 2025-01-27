239 лифтов с видеокамерами установят в Минске за 2025 год

В организации обратили внимание на то, что в доме 1998 года постройки семь подъездов и 11 этажей. Так, будет заменено 14 лифтов. Что касается наибольшего количества подъездов, где за 2025 год заменят лифты, то называется жилой дом № 16 по улице Илимской. В восьми подъездах будет установлено 13 лифтовых кабин.