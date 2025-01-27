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239 лифтов с видеокамерами установят в Минске за 2025 год

ЖКХ сказало, что 239 лифтов с видеокамерами будут установлены в Минске за 2025.

Источник: Комсомольская правда

239 лифтов с видеокамерами установят в Минске за 2025 год. Подробности рассказали в пресс-службе Минского городского жилищное хозяйства.

В сообщении говорится, что больше всего лифтов за 2025 год обновят во Фрунзенском районе Минска. Речь идет про 82 штуки. Уточняется, что наибольшее количество лифтов буде установлено в жилом доме № 71, расположенном на улице Лобанка.

В организации обратили внимание на то, что в доме 1998 года постройки семь подъездов и 11 этажей. Так, будет заменено 14 лифтов. Что касается наибольшего количества подъездов, где за 2025 год заменят лифты, то называется жилой дом № 16 по улице Илимской. В восьми подъездах будет установлено 13 лифтовых кабин.

Также сказано, что самый старый дом в Минске, где будут заменены лифты, расположен по улице Городецкой. Речь идет про дом № 13. Он построен в 1996 году и в нем обновят по две кабины в каждом подъезде грузоподъемностью 400 кг и 630 кг.

Тем временем Министерство ЖКХ назвало пять коммунальных услуг, от которых можно отказаться.

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