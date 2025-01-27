Сверхпрочные стёкла для поездов метро поставят в Петербург

Такое лобовое стекло выдерживает удары предметов массой до 1 кг, движущихся со скоростью до 180 км/ч. Новые поезда, оборудованные этой технологией, появятся в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде.