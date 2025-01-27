«Корову закололи»: стали известны подробности появления на свет двуглавого теленка

«МК в Красноярске» узнал подробности необычного инцидента.
Глава поселка Сергей Кнауб подтвердил, что действительно родился теленок с мутацией. Он рассказал, что животное погибло, там «было без вариантов». Также глава отметил, что роды проходили без ветеринаров.
Журналист «МК в Красноярске» обратился за комментарием в Курагинский отдел ветеринарии.
«Корова пошла на вынужденный убой, были тяжелые роды, ее закололи. Когда тушу разобрали, увидели теленка с двумя головами. Он быстро погиб», — отметили в ведомстве.
Там также рассказали, что причины мутации неизвестны, но есть предположения:
«У людей мутации тоже бывают, мы не можем назвать конкретную причину. Есть предположение, что мутация могла произойти из-за инбридинга — скрещивания близкородственных животных».
Уточним, что в Минсельхозе Красноярского края нам ответили, что такое иногда случается, это — не единичный случай.