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«Корову закололи»: стали известны подробности появления на свет двуглавого теленка

В Красноярском крае 26 января родился теленок с двумя головами в поселке Курагино.

Источник: Соцсети

«МК в Красноярске» узнал подробности необычного инцидента.

Глава поселка Сергей Кнауб подтвердил, что действительно родился теленок с мутацией. Он рассказал, что животное погибло, там «было без вариантов». Также глава отметил, что роды проходили без ветеринаров.

Журналист «МК в Красноярске» обратился за комментарием в Курагинский отдел ветеринарии.

«Корова пошла на вынужденный убой, были тяжелые роды, ее закололи. Когда тушу разобрали, увидели теленка с двумя головами. Он быстро погиб», — отметили в ведомстве.

Там также рассказали, что причины мутации неизвестны, но есть предположения:

«У людей мутации тоже бывают, мы не можем назвать конкретную причину. Есть предположение, что мутация могла произойти из-за инбридинга — скрещивания близкородственных животных».

Уточним, что в Минсельхозе Красноярского края нам ответили, что такое иногда случается, это — не единичный случай.

флора и фауна