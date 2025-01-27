Мингорисполком сказал, что реконструкция парка Горького завершится к 1 мая. Об этом агентству «Минск-Новости» рассказал начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Александр Раковщик.
Напомним, что про реконструкцию минского парка имени Горького стало известно в октябре 2024 года. По словам Раковщика, реконструкцию планируется завершить весной 2025 года.
— В новом облике он откроется к 1 мая, — подчеркнул представитель Мингорисполкома.
Тем временем каток может появиться в парке Уго Чавеса в минской Каменной Горке.
Ранее сообщалось, что старые горки на детских площадках в Минске заменят за три года.
Кроме того, синоптик Дмитрий Рябов сказал о весенней теплой погоде с 27 января по 2 февраля в Беларуси: «Показания термометров будут соответствовать марту».