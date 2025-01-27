Три школьных класса и восемь групп в детсадах закрыты на карантин из-за ОРВИ в Приангарье

Карантин из-за ОРВИ ввели в нескольких детских садах и трех начальных классах школы № 1 Нижнеудинского района. Ограничения действуют в нескольких группах дошкольных учреждений: Усть-Рубахинский детсад, Худоеланский детсад «Солнышко», детские сады «Сказка», «Золотой ключик», «Теремок», а также сады № 12, № 208, № 130. Карантин продлится семь дней, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Нижнеудинского района.