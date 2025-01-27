Ситуация с мазутом не повлияла на турпоток в Крым

По его словам, если новых крупных выбросов мазута не будет, республика сможет принимать туристов. Председатель Госсовета назвал море чистым. По его словам, пляжи очистили, а весь загрязненный грунт и песок вывезли. Если же случатся повторные выбросы, то, как подчеркнул Константинов, Крым к этому готов. Глава парламента республики добавил, что МЧС России развернуло 12 тысяч сотрудников.