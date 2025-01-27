Ситуация с мазутом не повлияла на турпоток в Крым

В Крыму нет масштабной проблемы с мазутом после крушения танкеров, и туристы продолжают бронировать отдых в регионе. Об этом в эфире «Крым 24» заявил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.
«Реальной проблемы, масштабной, в Крыму нет», — заверил руководитель регионального парламента.
Глава законодательной власти республики отметил, что мазута сейчас не больше, чем ранее, когда танкеры по неосторожности загрязняли море нефтепродуктами.
«На эту минуту все чисто, люди бронируют отдых в Крым», — подчеркнул Константинов.
По его словам, если новых крупных выбросов мазута не будет, республика сможет принимать туристов. Председатель Госсовета назвал море чистым. По его словам, пляжи очистили, а весь загрязненный грунт и песок вывезли. Если же случатся повторные выбросы, то, как подчеркнул Константинов, Крым к этому готов. Глава парламента республики добавил, что МЧС России развернуло 12 тысяч сотрудников.