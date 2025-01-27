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На «Самара Арене» проведут чемпионат России по беспилотникам


В регионе пройдет всероссийский чемпионат по БПЛА.

Самарскую область ждет массовое нашествие беспилотных летательных аппаратов. Площадкой станет стадион «Солидарность Самара Арена».

— Чемпионат будет очень зрелищным, будет согласован и проводиться с учетом всех ограничений, которые есть у нас по беспилотью, и он будет давать возможность командам со всей страны, соревнуясь, становиться лучше и сильнее, — заявил губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС. — Потому что на самом деле, обучая операторов беспилотников сейчас, в основном, по цели двойного назначения, мы обучаем специалистов будущего.

В конце декабря 2024 года в Самарской области отменили другую массовую акцию с участием БПЛА — парад дронов в Тольятти. Такое решение приняли силовые структуры, пишет 63.ру.

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