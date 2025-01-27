На «Самара Арене» проведут чемпионат России по беспилотникам

— Чемпионат будет очень зрелищным, будет согласован и проводиться с учетом всех ограничений, которые есть у нас по беспилотью, и он будет давать возможность командам со всей страны, соревнуясь, становиться лучше и сильнее, — заявил губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС. — Потому что на самом деле, обучая операторов беспилотников сейчас, в основном, по цели двойного назначения, мы обучаем специалистов будущего.