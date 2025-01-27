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В Ростовской области 11 уроженцев Германии стали банкротами

Они не смогли заплатить по кредитам.

11 уроженцев Германии стали банкротами в Ростовской области в течение 2024 года. Об этом сообщает издание «Дон-24» со ссылкой на данные от представителя арбитражного суда.

Каждый из 11 человек самостоятельно подал заявление о банкротстве. Большая их часть не смогла погасить долги по кредитам.

Сумма просроченной задолженности каждого из них превысила полмиллиона рублей.

Все, кроме того из уроженцев Германии родились в ГДР — в населённых пунктах, где находились советские войска. Еще один родился в городе Герсфельде в 1948 году. Город находился в советской части Германии.