Пьяный житель Уфы за рулем Skoda врезался в стену жилого дома

В Уфе пьяный водитель «Шкода Октавия» устроил аварию и врезался в жилой дом. Об этом рассказали в столичной Госавтоинспекции.
В ведомстве установили, что 38-летний мужчина за рулем иномарки ехал по улице Коммунаров, когда врезался в ВАЗ, а затем протаранил и стену жилого дома. В результате ДТП пострадал 24-летний пассажир отечественной легковушки.
Прибывшие на место аварии инспекторы выяснили, что виновник ДТП был нетрезвым: в выдыхаемом воздухе было обнаружено 0,929 мг/л паров этанола.
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