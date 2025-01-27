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Пьяный житель Уфы за рулем Skoda врезался в стену жилого дома

Мужчина устроил ДТП и «атаковал» здание.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе пьяный водитель «Шкода Октавия» устроил аварию и врезался в жилой дом. Об этом рассказали в столичной Госавтоинспекции.

В ведомстве установили, что 38-летний мужчина за рулем иномарки ехал по улице Коммунаров, когда врезался в ВАЗ, а затем протаранил и стену жилого дома. В результате ДТП пострадал 24-летний пассажир отечественной легковушки.

Прибывшие на место аварии инспекторы выяснили, что виновник ДТП был нетрезвым: в выдыхаемом воздухе было обнаружено 0,929 мг/л паров этанола.

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