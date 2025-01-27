На Кубани проживают 205 жителей блокадного Ленинграда. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продлилась почти 900 дней. За это время погибли более 1 млн человек. 18 января 1943 года советская армия прорвала блокаду. Полного освобождения жители Ленинграда ждали еще год — до 27 января 1944 года.
«Дух ленинградцев, их путь к Великой Победе оказался сильнее. Они продолжали жить, бороться за свободу и верить. Верить в каждого красноармейца, готового пожертвовать своей жизнью ради страны. В Краснодарском крае проживают 205 свидетелей тех лет. Каждый из них хранит в памяти воспоминания об этой трагедии», — сказал Вениамин Кондратьев.
Губернатор Кубани поблагодарил жителей за стойкость и мужество, несломленные волю, дух и силу.