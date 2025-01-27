На Кубани проживают 205 жителей блокадного Ленинграда

«Дух ленинградцев, их путь к Великой Победе оказался сильнее. Они продолжали жить, бороться за свободу и верить. Верить в каждого красноармейца, готового пожертвовать своей жизнью ради страны. В Краснодарском крае проживают 205 свидетелей тех лет. Каждый из них хранит в памяти воспоминания об этой трагедии», — сказал Вениамин Кондратьев.