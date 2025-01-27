Режим свободного посещения ввели в школах Владивостока из-за снегопада

Пропуск занятий в этот день не будет засчитываться как прогул, уточнили в Управлении по работе с муниципальными учреждениями образования. Это актуально как для младших классов, так и для среднего и старшего звена.
По предварительным данным, снег во Владивостоке будет идти с 4 до 22 часов, наиболее интенсивные осадки ожидаются с 10 до 16 часов, высота снежного покрова может достичь 10 сантиметров. Снегопад будет сопровождаться порывистым ветром до 22 м/с, возможно усиление до 24 м/с, поднимется метель, на дорогах возможно формирование снежного наката. Ожидаются опасные явления в акватории — взлом припайного льда в Амурском заливе с выносом льдин в открытое море.
Режим повышенной готовности в крае вводится с 18 часов 27 января и будет действовать до 8 часов 31 января. Всё это время будет функционировать круглосуточный оперативный штаб, спецтехнику для уборки снега и обработки дорог реагентами распределят по местам базирования во всех районах города. Формируются бригады дворников.
Автомобилистов просят по возможности не пользоваться личным транспортом и не парковать машины вдоль проезжих частей, чтобы не создавать препятствий для спецтехники.
К непогоде готовится и «Примавтодор». На дороги края готовы выйти более 360 единиц спецтехники: автогрейдеры, трактора, экскаваторы, бульдозеры, комбинированные дорожные машины, погрузчики и шнекороторы.