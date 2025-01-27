Режим свободного посещения ввели в школах Владивостока из-за снегопада

По предварительным данным, снег во Владивостоке будет идти с 4 до 22 часов, наиболее интенсивные осадки ожидаются с 10 до 16 часов, высота снежного покрова может достичь 10 сантиметров. Снегопад будет сопровождаться порывистым ветром до 22 м/с, возможно усиление до 24 м/с, поднимется метель, на дорогах возможно формирование снежного наката. Ожидаются опасные явления в акватории — взлом припайного льда в Амурском заливе с выносом льдин в открытое море.