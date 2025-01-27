Комплекс для измерения шума транспорта прошел сертификацию в столице

Так, с 2021 года ЦОДД испытывал комплекс и проводил исследования допустимого уровня шума от транспортных средств. В дальнейшем предстоит утвердить предельные уровни шума, определить ответственность за превышение допустимого уровня шума, внести изменения в законодательные акты.