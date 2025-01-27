Комплекс для измерения шума транспорта прошел сертификацию в столице

«В январе 2025 года комплекс-шумомер прошел сертификацию и получил разрешительные документы в Росстандарте», — говорится в сообщении.
Уточняется, что камера поможет бороться с чрезмерно громкими автомобилями и мотоциклами.
Так, с 2021 года ЦОДД испытывал комплекс и проводил исследования допустимого уровня шума от транспортных средств. В дальнейшем предстоит утвердить предельные уровни шума, определить ответственность за превышение допустимого уровня шума, внести изменения в законодательные акты.
Как подчеркнул заместитель мэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, которого цитирует пресс-служба, новый комплекс фотовидеофиксации позволит снизить шум на московских дорогах и повысить комфорт жизни в городе.
«До внесения изменений в законодательство камера будет использоваться для мониторинга. Специалисты ЦОДД продолжат тестировать работу комплекса и подбирать оптимальные места для его установки, где измерение уровня шума наиболее актуально», — добавил Ликсутов.