640 самозанятых из Иркутской области направили взносы для формирования пенсии

В Иркутской области за 2024 год 640 самозанятых жителей перечислили страховые взносы для формирования будущей пенсии. Об этом сообщили в региональном отделении Соцфонда. Известно, что сибиряки оформленные как самозанятые сами формируют пенсию. А уплата взносов помогает восполнить недостающее количество коэффициентов, которые необходимы для назначения страховой пенсии по старости. Сделать это можно до 31 декабря в течение всего года.