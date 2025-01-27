640 самозанятых из Иркутской области направили взносы для формирования пенсии

В Иркутской области за 2024 год 640 самозанятых жителей перечислили страховые взносы для формирования будущей пенсии. Об этом сообщили в региональном отделении Соцфонда. Известно, что сибиряки оформленные как самозанятые сами формируют пенсию. А уплата взносов помогает восполнить недостающее количество коэффициентов, которые необходимы для назначения страховой пенсии по старости. Сделать это можно до 31 декабря в течение всего года.
— В 2025 году минимальный размер страховых взносов составляет 59 241,60 ₽ Если уплатить взносы в таком размере будет сформированы 0,975 ИПК и 1 год страхового стажа. В случае уплаты взноса в меньшем размере в страховой стаж включается период, который соответствует взносу. Максимальный размер добровольного взноса составляет 473 932,80 рубля, — поделились в реготделении Соцфонда.
Кстати, до 1 марта 2025 года специалисты учтут все взносы за 2024 год в автоматическом режиме. После 1 марта самозанятые увидят изменения на портале Госуслуг.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 86% жителей Иркутска хотят вернуть в школы начальную профессиональную подготовку.