Минский врач сказала, что без шапки можно ходить при температуре не ниже −5

Врач-валеолог 27-й городской поликлиники Минска Лилия Кацер сказала, что без шапки можно ходить при температуре не ниже −5 градусов, пишет sb.by.
Специалист заметила, что с точки зрения медицины самой низкой температурой, при которой разрешается ходить без шапки — это минус 5 градусов. Важно, чтобы погода была сухой и безветренной. По словам врача, если идет снег, дождь, дует ветер, то шапку рекомендуется надевать и при плюсовой температуре.
Кацер уточнила, что есть люди, которые надевают шапку при малейшем похолодании, так как без нее они чувствуют себя некомфортно, могут простудиться.
— Но есть и те, кто переносит холод легко. Однако длительное (свыше 10 минут) пребывание на холоде без головного убора вызывает спазм сосудов, питающих луковицу волоса, — пояснила врач.
Она уточнила, что вследствие этого нарушается питание волосяных фолликул из-за чего волосы становятся тонкими, тусклыми, ломкими. Врач сообщила, что многое зависит и от наследственности. Так, если волосы генетически ослаблены, то они могут начать усиленно выпадать.
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