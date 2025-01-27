Минский врач сказала, что без шапки можно ходить при температуре не ниже −5

Специалист заметила, что с точки зрения медицины самой низкой температурой, при которой разрешается ходить без шапки — это минус 5 градусов. Важно, чтобы погода была сухой и безветренной. По словам врача, если идет снег, дождь, дует ветер, то шапку рекомендуется надевать и при плюсовой температуре.