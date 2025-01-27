Факелы Ростральных колонн дважды зажгут 27 января

Петербург сегодня, 27 января, отмечает годовщину снятия блокады Ленинграда. В этот день в городе пройдет множество памятных мероприятий, а также по традиции будут зажжены факелы Ростральных колонн. Произойдет это дважды — сначала они будут гореть с 10:00 до 12:00, а затем с 19:00 до 22:00. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.