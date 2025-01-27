Факелы Ростральных колонн дважды зажгут 27 января

Петербург сегодня, 27 января, отмечает годовщину снятия блокады Ленинграда. В этот день в городе пройдет множество памятных мероприятий, а также по традиции будут зажжены факелы Ростральных колонн. Произойдет это дважды — сначала они будут гореть с 10:00 до 12:00, а затем с 19:00 до 22:00. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
Кроме того, в понедельник Дворцовый и Троицкий мосты, а также мост Бетанкура будут подсвечены в цветах ленты Ленинградской Победы. Подсветка включится в 17:10 и продолжит гореть до 09:10 28 января.
— Блокадная лента и огни Ростральных колонн — исторические символы Ленинградской Победы. Мы из года в год продолжаем эту традицию в честь подвига Города-Героя Ленинграда, — отметил губернатор Александр Беглов.
Три центральные переправы окрасятся в оливковый и зеленый цвета, которые повторяют колодку медали «За оборону Ленинграда».