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По делу Юрия Лапшина в Красноярске просят привлечь важного свидетеля

В суде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении Юрия Лапшина и Константина Мандрова.

Источник: Аргументы и факты

В Красноярске состоялось очередное судебное заседание по делу экс-председателя правительства Красноярского края Юрия Лапшина и экс-главы «КТУ» Константина Мандрова, которые проходят по делу о метро. Об этом рассказали в краевой прокуратуре.

Центральный районный суд удовлетворил ходатайство защиты о приобщении медицинских заключений специалиста, которого ранее допросили по оценке состояния здоровья Юрия Лапшина.

Помимо этого, защита обратилась к суду с просьбой обеспечить явку необходимого свидетеля — специалиста Главгосэкспертизы.

«С учетом ходатайства стороны защиты о признании недопустимым доказательством заключения судебно-медицинской экспертизы гособвинитель ходатайствовал о вызове эксперта из состава комиссии, проводившей экспертизу заболевания Лапшина, для допроса по существу доводов защитника», — рассказали в прокуратуре.

Очередное заседание назначено на 29 января. На нем допросят эксперта и специалиста стороны защиты.

Прения запланированы на 12 февраля.

Напомним, что суд рассматривает вопрос, может ли Юрий Лапшин отбывать наказание в исправительной колонии по состоянию здоровья. У него была обнаружена и прооперирована онкология.

Прокуратура запросила для Лапшина 6 лет лишения свободы, а для Мандрова — 12 лет лишения свободы по делу о получении взятки и превышении должностных полномочий при строительстве красноярского метрополитена.

Ранее по делу Юрия Лапшина допросили министра финансов Самарской области.