По делу Юрия Лапшина в Красноярске просят привлечь важного свидетеля

В Красноярске состоялось очередное судебное заседание по делу экс-председателя правительства Красноярского края Юрия Лапшина и экс-главы «КТУ» Константина Мандрова, которые проходят по делу о метро. Об этом рассказали в краевой прокуратуре.
Центральный районный суд удовлетворил ходатайство защиты о приобщении медицинских заключений специалиста, которого ранее допросили по оценке состояния здоровья Юрия Лапшина.
Помимо этого, защита обратилась к суду с просьбой обеспечить явку необходимого свидетеля — специалиста Главгосэкспертизы.
«С учетом ходатайства стороны защиты о признании недопустимым доказательством заключения судебно-медицинской экспертизы гособвинитель ходатайствовал о вызове эксперта из состава комиссии, проводившей экспертизу заболевания Лапшина, для допроса по существу доводов защитника», — рассказали в прокуратуре.
Очередное заседание назначено на 29 января. На нем допросят эксперта и специалиста стороны защиты.
Прения запланированы на 12 февраля.
Напомним, что суд рассматривает вопрос, может ли Юрий Лапшин отбывать наказание в исправительной колонии по состоянию здоровья. У него была обнаружена и прооперирована онкология.
Прокуратура запросила для Лапшина 6 лет лишения свободы, а для Мандрова — 12 лет лишения свободы по делу о получении взятки и превышении должностных полномочий при строительстве красноярского метрополитена.
Ранее по делу Юрия Лапшина допросили министра финансов Самарской области.