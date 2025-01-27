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В Новосибирске осталось в живых 118 участников блокады Ленинграда

В годы ВОВ в город эвакуировались почти 130 тысяч человек.

Источник: В.К. Булла / «Фотография бр. Булла»

В Новосибирске живут 118 участников блокады Ленинграда. Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев в личном телеграм-канале 27 января.

Сегодня Россия отмечает 81-ю годовщину освобождения Ленинграда от блокады фашистов в 1944 году. В честь этого в Новосибирске возложили цветы на памятник трудовому подвигу ленинградцев.

— В годы Великой Отечественной войны наш город принял почти 130 тысяч эвакуированных ленинградцев, из них более 22 тысяч остались в Новосибирске и внесли значительный вклад в развитие промышленности и культуры, — поделился Максим Кудрявцев.

Глеб ИВАНОВСКИЙ.