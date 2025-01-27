Врио губернатора анонсировал открытие в Ростове домашней арены ГК «Ростов-Дон»

Дворец спорта в Ростове-на-Дону планируют открыть уже осенью. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Глава области опубликовал информацию в Telegram после посещения матча ГК «Ростов-Дон» — ЦСКА.
— Девушки очень ждут возвращения на арену Дворца спорта. До 1 сентября все работы там закончат, и команда сможет вернуться, — написал Юрий Слюсарь.
Обновленная площадка, по словам врио губернатора, будет вмещать почти в два раза больше болельщиков, чем раньше.
Добавим, матч с ЦСКА ростовчанки провели дома 25 января. Игра была напряженной и зрелищной, но в итоге победили гости со счетом 26:30 (10:13). Несмотря на итог встречи, донские гандболистки все еще возглавляют турнирную таблицу чемпионата России.