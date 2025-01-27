Врио губернатора анонсировал открытие в Ростове домашней арены ГК «Ростов-Дон»

Добавим, матч с ЦСКА ростовчанки провели дома 25 января. Игра была напряженной и зрелищной, но в итоге победили гости со счетом 26:30 (10:13). Несмотря на итог встречи, донские гандболистки все еще возглавляют турнирную таблицу чемпионата России.