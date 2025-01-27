Суд в Омске признал займы на имя военнослужащего недействительными

Как стало известно, в марте 2024 года злоумышленники воспользовались утерянной сим-картой молодого человека, которая не была заблокирована. Используя его номер телефона, они смогли получить доступ к личному кабинету на портале Госуслуг и оформить займы в шести разных микрофинансовых организациях на общую сумму свыше 53 тысяч рублей.
Прокуратура направила исковое заявление в суд с целью защиты прав военнослужащего. В нем было указано на недействительность заключенных договоров займа и отсутствие каких-либо обязательств по ним. Суд рассмотрел дело и удовлетворил требования прокурора полностью.
Следственные органы также начали уголовное дело по данному факту.