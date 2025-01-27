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Суд в Омске признал займы на имя военнослужащего недействительными

В Омской области прокуратура Любинского района добилась признания недействительными шести онлайн-займов, которые были оформлены мошенниками от имени 23-летнего военнослужащего, участвующего в специальной военной операции.

Источник: AP 2024

Как стало известно, в марте 2024 года злоумышленники воспользовались утерянной сим-картой молодого человека, которая не была заблокирована. Используя его номер телефона, они смогли получить доступ к личному кабинету на портале Госуслуг и оформить займы в шести разных микрофинансовых организациях на общую сумму свыше 53 тысяч рублей.

Прокуратура направила исковое заявление в суд с целью защиты прав военнослужащего. В нем было указано на недействительность заключенных договоров займа и отсутствие каких-либо обязательств по ним. Суд рассмотрел дело и удовлетворил требования прокурора полностью.

Следственные органы также начали уголовное дело по данному факту.

Прокуратура