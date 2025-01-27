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Шесть новых камер установят на дорогах Новосибирска

Автомобилистам следует быть внимательнее и соблюдать ПДД в указанных районах.

Источник: Om1 Новосибирск

В ближайшее время в Новосибирске появятся шесть новых комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Эти меры направлены на повышение безопасности на дорогах города, сообщает телеграм-канал «Новосибирск с огоньком».

Новые камеры будут установлены на следующих перекрестках: улиц Котовского и Выставочной, Советского шоссе и улицы Петухова, улицы Кедровой и Краузе, улицы Колонды и Окружной, улицы Петухова и Громова, а также на пересечении улицы Жуковского и Мочищенского шоссе.

Автомобилистам следует быть внимательнее и соблюдать ПДД в указанных районах.

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