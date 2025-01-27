Шесть новых камер установят на дорогах Новосибирска

Новые камеры будут установлены на следующих перекрестках: улиц Котовского и Выставочной, Советского шоссе и улицы Петухова, улицы Кедровой и Краузе, улицы Колонды и Окружной, улицы Петухова и Громова, а также на пересечении улицы Жуковского и Мочищенского шоссе.