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В Новосибирской области открыли самую крупную в СФО инфекционную больницу

Самая крупная инфекционная больница появилась в регионе.

Источник: Freepik

Сегодня, 27 января 2025 года, на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области министр здравоохранения Ростислав Заблоцкий сообщил о том, что в регионе открыли крупнейшую инфекционную больницу в Сибирском федеральном округе.

Уточняется, что медицинский комплекс, расположенный в поселке Садовый, включает 21 здание и 10 инженерных объектов, а также занимает площадь 24 гектара.

Напомним, что на Михайловской набережной открыли второй в Новосибирске инфопункт туристско-информационного центра.

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