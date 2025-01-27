Как улететь из Бодайбо: льготные билеты, но вопрос в количестве

Компания «ИрАэро» уточнила, что у них специальный тариф действовал для бодайбинцев и в декабре 2024 года, когда поднялась шумиха вокруг цен на билеты. Но сколько именно мест на каждый рейс предоставляется пассажирам, которые летят по спецтарифу? Ответа мы не получили. В авиакомпании «Ангара» на этот вопрос также никто не ответил почему-то. В Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре нам сообщили, что количество билетов на один рейс, продаваемых по спецтарифам, ранее равнялось пяти на один рейс. В день «ИрАэро» делает два рейса, летает на Ан-24 вместимостью до 50 пассажиров. Соответственно, количество билетов по спецтарифам составляет 10% от общего числа. Для справки: население Бодайбинского района составляет 14 411 человек.