Как улететь из Бодайбо: льготные билеты, но вопрос в количестве

В начале декабря в Иркутской области разразился небольшой местный скандал: выросли цены на авиабилеты на рейсы из Бодайбо в Иркутск и обратно. Жители стали массово жаловаться и даже записали обращение к президенту Владимиру Путину.
А в январе стало известно, что авиакомпании сохранили льготный тариф на перелеты для жителей Бодайбо и Бодайбинского района, но «количество билетов ограничено». Разбираемся, как попасть в Бодайбо и как оттуда при необходимости улететь.
О росте цен на авиабилеты из Бодайбо в Иркутск заговорили уже 1 декабря, поскольку перевозчики подняли тарифы: стоимость полета в одну сторону (!) составила почти 27 тысяч рублей. Мало того — перед новогодними праздниками и на зимние каникулы улететь из Бодайбо можно было за 40−50 тысяч рублей. Жители массово скидывали в соцсети фото брони и билетов и возмущались таким ценам.
Почему цены на перелеты из Бодайбо стали такими «дикими»? Высокий спрос — сообщается на одном из сайтов авиаперевозчиков, коих для бодайбинцев всего два: «ИрАэро» и «Ангара». При этом «Ангара» очень часто возит вахтовиков по заказам компаний — это когда выкупается весь рейс и местным там места нет. Особенно перед Новым годом. Остается «ИрАэро». Для обычных бодайбинцев — учителей, врачей, продавцов в магазинах, работников сферы ЖКХ
Жители Бодайбо перед прямой линией губернатора задали несколько десятков вопросов о тарифах. На них ответило министерство транспорта Иркутской области. В ответе говорилось, что авиабилеты на рейсы Бодайбо — Иркутск и обратно можно приобрести по цене 13−21 тысяча рублей, планируется рост до 27 тысяч рублей из-за роста расходов. А для жителей.
Бодайбо и Бодайбинского района билеты стоят от 8 до 13 тысяч рублей.
Почитав ответ, бодайбинцы сильно удивились и написали кучу комментариев. Люди говорили, что билеты по спецтарифам есть, но их очень мало, купить их можно только за несколько недель до полета, а если нужно лететь срочно, то ценник составляет от 18 тысяч рублей.
Еще одна проблема, влияющая на цены на билеты из Бодайбо, заключается в том, что данные авиаперелеты не являются субсидируемыми ни на федеральном, ни на региональном уровнях. Перевозчик не может рассчитывать на возмещение расходов при продаже дешевых билетов, вот и решает вопросы с тарифами на свое усмотрение. Все равно придется лететь, если приспичит — другого выхода из Бодайбо нет.
Жители Бодайбо после объявления о повышении тарифов на авиаперевозки написали петицию. К 10 декабря (за 10 дней после того, как стало известно о росте тарифов) ее подписали почти 3,4 тысячи жителей территории.
Прокуратура заинтересовалась жалобами. Байкало-Ангарская транспортная прокуратура провела проверку по сообщениям о повышении тарифов на перелет из Бодайбо в Иркутск и обратно. По итогам проверки внесено представление — в адрес правительства Иркутской области с требованием рассмотреть вопрос о субсидировании авиарейсов в Бодайбо. Вопрос будет рассмотрен до марта.
А в январе появилась вдруг новость о том, что перевозчики предлагают для жителей Бодайбо и района специальные сниженные тарифы на перелет из Бодайбо в Иркутск и обратно — чуть более 12,5 тысячи рублей за один билет в одну сторону. Для пассажиров «ИрАэро» купить билет по спецтарифу можно только в кассах компании по предъявлении паспорта или справки о регистрации в Бодайбо и Бодайбинском районе (для детей до 14 лет). Для пассажиров «Ангары» билеты по спецтарифам можно заказать и на сайте, но документы предъявить тоже придется.
Компания «ИрАэро» уточнила, что у них специальный тариф действовал для бодайбинцев и в декабре 2024 года, когда поднялась шумиха вокруг цен на билеты. Но сколько именно мест на каждый рейс предоставляется пассажирам, которые летят по спецтарифу? Ответа мы не получили. В авиакомпании «Ангара» на этот вопрос также никто не ответил почему-то. В Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре нам сообщили, что количество билетов на один рейс, продаваемых по спецтарифам, ранее равнялось пяти на один рейс. В день «ИрАэро» делает два рейса, летает на Ан-24 вместимостью до 50 пассажиров. Соответственно, количество билетов по спецтарифам составляет 10% от общего числа. Для справки: население Бодайбинского района составляет 14 411 человек.