Более 50 кг некачественного сливочного масла уничтожили в Симферополе

13 января 2025 года под контролем Россельхознадзора изготовитель уничтожил 54,4 кг этого некачественного масла. Кроме того, ведомство сообщило о случившемся в полицию, Роспотребнадзор, и в комиссию по борьбе с нелегальной продукцией чтобы они тоже приняли меры.