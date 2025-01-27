Более 50 кг некачественного сливочного масла уничтожили в Симферополе

В Симферополе изъяли и уничтожили более 50 кг херсонского сливочного масла из-за несоответствия нормам. Качество молочного продукта проверили в Россельхознадзоре, сообщает ИА SevastopolMediа со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Лабораторные исследования показали, что продукция имеет неправильный состав жирных кислот, а также растительные масла и жиры, которых там быть не должно. Производителю из Херсонской области приказали разработать план действий, чтобы исправить ситуацию, и временно прекратить продажу.
13 января 2025 года под контролем Россельхознадзора изготовитель уничтожил 54,4 кг этого некачественного масла. Кроме того, ведомство сообщило о случившемся в полицию, Роспотребнадзор, и в комиссию по борьбе с нелегальной продукцией чтобы они тоже приняли меры.