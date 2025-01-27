На капитальный ремонт моста под Новосибирском направят 277 млн рублей

В Новосибирской области капитально отремонтируют мост в Базово. Он проходит через реку Карасук в Чулымском районе региона. Об этом сообщили в ТУАД.
— В ближайшее время будут объявлены торги по поиску подрядчика, — уточнили в ТУАД.
Рабочие капитально отремонтируют промежуточные опоры, смонтируют балки пролетного строения, установят деформационные швы, произведут монтаж барьерного ограждения. Кроме того, на объекте сделают перильные ограждения, обустроят укрепления откосов конусов, сделают монтаж лестничных сходов.
Завершить капитальный ремонт моста в Базово через реку Карасук планируют в октябре 2026 года. На работы готовы выделить 277 миллионов рублей.