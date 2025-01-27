НГТУ показал видео полёта Сергея Дмитриева на Миг-29 над Нижним Новгородом

Пресс-служба НГТУ им. Р. Е. Алексеева опубликовала архивное видео полета ректора вуза Сергея Дмитриева в честь празднования 100-летия нижегородского политеха. Оно состоялось еще в 2017 году.
Согласно информации, истребитель МиГ-29, на котором и пролетел ректор, создавался также и при участии выпускников.
Так, из кабины самолета виднелась территория университета и Волга.
Напомним, что памятник истребителю МИГ-29 установят в Парке Победы в Семенове Нижегородской области.
Транспортировкой, сборкой и установкой занимается транспортная компания Подольска, с которой заключен соответствующий договор.