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НГТУ показал видео полёта Сергея Дмитриева на Миг-29 над Нижним Новгородом

Нижний Новгород. 27 января. НТА-Приволжье НГТУ показал видео полёта Сергея Дмитриева на Миг-29 над Нижним Новгородом.

Пресс-служба НГТУ им. Р. Е. Алексеева опубликовала архивное видео полета ректора вуза Сергея Дмитриева в честь празднования 100-летия нижегородского политеха. Оно состоялось еще в 2017 году.

Согласно информации, истребитель МиГ-29, на котором и пролетел ректор, создавался также и при участии выпускников.

Так, из кабины самолета виднелась территория университета и Волга.

Напомним, что памятник истребителю МИГ-29 установят в Парке Победы в Семенове Нижегородской области.

Транспортировкой, сборкой и установкой занимается транспортная компания Подольска, с которой заключен соответствующий договор.

образование