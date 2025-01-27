В Красноярске появится новый пешеходный переход через Транссиб

27 января заключила муниципальный контракт на проектирование пешеходного перехода через железнодорожные пути на улице Красномосковская. Как сообщает департамент градостроительства, торги выиграла компания «Территориальный градостроительный институт “Красноярскгражданпроект”».
Объект появится на участке от нежилого здания на Красномосковской, 78 до Дорожной. Стоимость контракта — 16 миллионов рублей.
Будущему подрядчику предстоит провести полный комплекс инженерных изысканий, предусмотреть освещение, устройство лестниц, архитектурно-художественную подсветку, а также спроектировать водоотвод вокруг будущего объекта, благоустройство и озеленение.
— Компании нужно определить, каким будет переход: надземный или подземный, — добавили в мэрии.
Срок выполнения работ — до начала декабря 2025 года.
Ранее мы писали, что эта же компания спроектирует дорогу в микрорайоне Мичуринский.