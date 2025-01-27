В Уфе из-за погоды ухудшатся дорожные условия

В Уфе ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает столичная Госавтоинспекция.
В ведомстве призвали жителей города соблюдать правила дорожного движения, водителей — не нарушать скоростной режима, а пешеходов — правильно оценивать при переходе проезжей части дорожную ситуацию.
Также в ГАИ попросили не парковать авто на центральных и магистральных улицах во время обильных осадков.
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