Океанариум Владивостока навсегда завершает работу в последний день января

В понедельник, 27 января, работников официально уведомили о сокращении и полном закрытии выставки. Под сокращение попадут около полутора десятка человек. Их последний рабочий день назначен на 31 марта, но для посетителей двери закроются в последний день января. Всё здание должно быть освобождено для размещения центра «Россия». Что будет с остальными организациями, работавшими в этом месте, пока неизвестно.