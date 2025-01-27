Океанариум Владивостока навсегда завершает работу в последний день января

В пятницу, 31 января, океанариум города Владивостока на улице Батарейной завершит свою работу. Сотрудников уже уведомили о предстоящем сокращении. Об этом написало издание «Новости на VL.ru».
Здание в центре столицы ДФО покинут не только океанариум, но и зоопарк рептилий «Другой мир», выставка тропических бабочек, творческие мастерские и детский книжный магазин. Эти помещения планируют передать под филиал Национального центра «Россия», который собираются открыть осенью.
Океанариум работал почти 35 лет — с 1991 года. Его построили по проекту «Приморгражданпроекта», а оборудование предоставила японская компания «НИТИРО Корпорейшн». Первых посетителей он принял 12 июля 1991 года, в День рыбака.
На данный момент здание принадлежит муниципалитету. Морская экспозиция занимает лишь часть его площадей, остальные используются арендаторами.
По некоторым данным, коллекция Владивостокского океанариума может быть передана Приморскому океанариуму на острове Русском. Однако сотрудники утверждают, что подтверждения этой информации пока нет. О том, что будет с животными, информации также нет.
В понедельник, 27 января, работников официально уведомили о сокращении и полном закрытии выставки. Под сокращение попадут около полутора десятка человек. Их последний рабочий день назначен на 31 марта, но для посетителей двери закроются в последний день января. Всё здание должно быть освобождено для размещения центра «Россия». Что будет с остальными организациями, работавшими в этом месте, пока неизвестно.